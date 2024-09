Śląsk oficjalnie pożegnał kolejnego zawodnika, transfer stał się faktem

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Matias Nahuel

Maccabi Hajfa oficjalnie zamienił Śląsk na Maccabi Hajfa

Śląsk Wrocław tego lata pożegnał kolejnego ofensywnego zawodnika. Wcześniej na zasadzie wolnego transferu z klubem rozstał się Erik Exposito, decydując się na grę w Al-Ahli. Tymczasem w środę oficjalnie z klubem pożegnał się Matias Nahuel. Wcześniej na naszych łamach dziennikarz Piotr Koźmiński przekazywał, że przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy może zarobić na transakcji 2,5 miliona euro.

“Na zasadzie gotówkowego transferu definitywnego Matias Nahuel Leiva opuszcza Śląsk Wrocław. Pomocnik przechodzi do izraelskiego Maccabi Hajfa” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Wojskowych.

Matias Nahuel to piłkarz, który zasilił szeregi WKS-u w lipcu 2022 roku. Wcześniej zawodnik reprezentował natomiast barwy CD Tenerife. Ogólnie w swoim piłkarskim CV piłkarz ma też na swoim koncie takie kluby jak: Real Oviedo, Olympiakos czy Villarreal i FC Barcelonę.

— Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) September 18, 2024

W tej kampanii 28-letni zawodnik rozegrał w Śląsku łącznie 10 meczów, notując w nich dwa trafienia i dwie asysty. Matias Nahuel miał kontrakt z klubem z Wrocławia ważny do końca czerwca 2027 roku. Od momentu, gdy zawodnik trafił do Śląska, to łącznie rozegrał w tym zespole 72 mecze, notując w nich 14 trafień i sześć kluczowych podań. Największym jak na razie sukcesem zawodnika jest mistrzostwo Europy z reprezentacją Hiszpanii wywalczone w 2015 roku na turnieju drużyn do lat 19. Z kolei w poprzedniej kampanii Matias Nahuel został wicemistrzem PKO BP Ekstraklasy.

