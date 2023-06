Joao Amaral zakończy tego lata pobyt w Lechu Poznań. Piotr Koźmiński z portalu WP Sportowe Fakty sugeruje, że jego drogi znów połączą się z Maciejem Skorżą, który chce ściągnąć go do Japonii.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Joao Amaral

Joao Amaral ma za sobą bardzo nieudany sezon w Lechu Poznań

Obie strony planują doprowadzić tego lata do rozstania

Portugalczyk znów może trafić pod skrzydła Macieja Skorży

Portugalczyk odbuduje się u Skorży?

Sezon 2021/2022, który dla Lecha Poznań zakończył się mistrzostwem Polski, był fantastyczny również dla samego Joao Amarala. Portugalczyk nieoczekiwanie stał się absolutnym liderem Kolejorza i poprowadził go do krajowego tytułu. Po odejściu Macieja Skorży znów stał się cieniem samego siebie. John van den Brom nie mógł na niego liczyć, dlatego stopniowo odstawiał go od składu.

Ofensywny pomocnik od pewnego czasu nosił się z zamiarem opuszczenia Poznania i spróbowania swoich sił w nowym otoczeniu. Wszystko wskazuje na to, że latem będzie miał ku temu okazję. Do rozstania planuje doprowadzić także Lech, który tym samym oszczędziłby pieniądze przeznaczone na jego kontrakt.

Amaral najprawdopodobniej opuści Europę. Co więcej, ma znów trafić pod skrzydła Macieja Skorży, u którego radził sobie najlepiej. Polski szkoleniowiec zamierza ściągnąć go do Urawa Red Diamonds. Piotr Koźmiński sugeruje, że sprawa jest zaawansowana i może niebawem zostać sfinalizowana.

