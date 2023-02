fot. PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Inacio

Liverpool przygotowuje się do poważnej przebudowy obecnej kadry. Poszukiwane są wzmocnienia na wszystkich pozycjach, a w szczególności w środku pola. “The Reds” nie zapominają jednak także o defensywie. W ostatnim czasie skauci wicemistrza Anglii śledzili poczynania 21-letniego Goncalo Inacio i byli pod wrażeniem jego umiejętności.

Goncalo Inacio wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Środkowy obrońca Sportingu rozgrywa bardzo dobry sezon

Klauzula wykupu w jego kontrakcie wynosi 40 milionów funtów

Liverpool szuka zaskakującego wzmocnienia

Władze oraz sztab szkoleniowy Liverpoolu mają świadomość, że w obliczu niepowodzeń związanych z obecnym sezonem konieczne jest przebudowanie kadry i odmłodzenie zespołu, który w ostatnich latach nasycił się licznymi sukcesami. Jurgen Klopp nie zamierza rezygnować ze swojej funkcji i przeprowadzi latem kolejną rewolucję.

Priorytetem “The Reds” jest wzmocnienie środka pola, choć wiele mówi się także o nowym środkowym obrońcy. Okazuje się, że wybór może być zaskakujący. Wicemistrzowie Anglii monitorują bowiem postępy 21-letniego Goncalo Inacio. Defensor Sportingu był nawet w ostatnim czasie przez skautów Liverpoolu, którzy są pod wrażeniem jego dojrzałości. Wiele wskazuje na to, że latem może dojść do hitowego transferu z udziałem młodzieżowego reprezentanta Portugalii.

Sporting ma w tym sezonie spore problemy i może nie zakwalifikować się do kolejnej edycji rozgrywek Ligi Mistrzów. To sprawia, że do spięcia budżetu nieunikniona może być sprzedaż największych gwiazd. W obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku kontrakcie Inacio ma zapisaną klauzulę wykupu na poziomie 40 milionów euro. Jeśli obrońca dalej będzie imponował władzom Liverpoolu, w ciągu najbliższych miesięcy trafi on na Anfield.

Zobacz również: