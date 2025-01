Simeone podjął fatalną decyzję? Gwiazdor Milanu mógł trafić do Atletico

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Diego Pablo Simeone

Reijnders został skreślony przez Diego Simeone

Tijjani Reijnders, który obecnie błyszczy w barwach Milanu, mógł w przeszłości założyć koszulkę Atletico Madryt. Zawodnik został zaoferowany madryckiemu klubowi przed swoim transferem z AZ Alkmaar do Serie A, ale Diego Simeone uznał, że nie pasuje on do koncepcji zespołu. Decyzja ta dzisiaj wzbudza refleksję, bo Reijnders stał się jednym z najlepszych pomocników na europejskiej scenie.

W barwach Rossonerich Reijnders szybko zaadaptował się do wymagań Serie A. Jego precyzyjne podania, zdolność do rozbijania defensywy przeciwnika i doskonała wizja gry uczyniły go kluczowym elementem w taktyce Milanu. Jego występy przyciągnęły uwagę największych klubów w Europie, w tym Barcelony i Manchesteru City, a wartość rynkowa zawodnika znacząco wzrosła.

W tym samym czasie Atletico Madryt zmaga się z trudnościami w środku pola, a decyzja o odrzuceniu Reijndersa wydaje się błędem. Klub z Madrytu, który szuka wzmocnień do swojej linii pomocy, mógłby dziś czerpać korzyści z umiejętności Holendra.

Teraz, gdy jego wartość rynkowa gwałtownie wzrosła, a kilka europejskich gigantów uważnie śledzi jego rozwój, Reijnders wyrasta na jedno z najbardziej atrakcyjnych nazwisk w nadchodzącym okienku transferowym. Dla Milanu jego eksplozja formy to ogromny sukces, podczas gdy Atletico pozostaje z poczuciem zmarnowanej okazji.

