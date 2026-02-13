Siemieniec i Masłowski na celowniku! Szalony plan Widzewa

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia straci duet na rzecz Widzewa?

Widzew Łódź na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wydał na transfery około 20 milionów euro. Właściciel Robert Dobrzycki działa na nieosiągalną do tej pory skalę, bijąc wszelkie rekordy Ekstraklasy. Nie przekłada się to natomiast póki co na osiągane wyniki – łodzianie mają w tym sezonie już trzeciego trenera, który również może wkrótce stracić pracę. Drużyna Igora Jovicevicia rozpoczęła rundę wiosenną od dwóch porażek.

Póki co Jovicević utrzymuje się na stanowisku. W Widzewie nie wykluczają natomiast innych rozwiązań. Robert Dobrzycki ma nawet planować szturm na Białystok w celu zatrudnienia duetu, który zapewnił Jagiellonii historyczne mistrzostwo Polski. Mowa tu o Adrianie Siemieńcu oraz Łukaszu Masłowskim.

Siemieniec jest coraz częściej łączony z opuszczeniem Jagiellonii. Jego umowa obowiązuje do końca sezonu, choć klub ma opcję przedłużenia. Myśli o nim Lech Poznań, ale Widzew też ma bardzo ambitne plany. Masłowski z kolei był już przymierzany do Rakowa Częstochowa czy Legii Warszawa. Z pewnością transfer tej dwójki byłby wielkim wydarzeniem w całej Ekstraklasie.

– Wiemy, że obecnie w Łodzi jest opcja szczecińska, czyli Dariusz Adamczuk i Sławomir Rafałowicz. Robert Dobrzycki mówi, że nie ma tematu zmiany trenera nawet w przypadku trzeciej porażki z rzędu. Natomiast w głowie Roberta Dobrzyckiego jest duet z Białegostoku – Łukasz Masłowski i Adrian Siemieniec – ujawnił Łukasz Olkowicz w programie „Ofensywni”.