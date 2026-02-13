Siemieniec i Masłowski na celowniku! Szalony plan Widzewa

12:23, 13. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Ofensywni I Łukasz Olkowicz

Widzew Łódź może sięgnąć po słynny duet z Jagiellonii Białystok. Robert Dobrzycki jest zainteresowany zatrudnieniem Adriana Siemieńca i Łukasza Masłowskiego - przekazał Łukasz Olkowicz.

Adrian Siemieniec
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia straci duet na rzecz Widzewa?

Widzew Łódź na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wydał na transfery około 20 milionów euro. Właściciel Robert Dobrzycki działa na nieosiągalną do tej pory skalę, bijąc wszelkie rekordy Ekstraklasy. Nie przekłada się to natomiast póki co na osiągane wyniki – łodzianie mają w tym sezonie już trzeciego trenera, który również może wkrótce stracić pracę. Drużyna Igora Jovicevicia rozpoczęła rundę wiosenną od dwóch porażek.

Póki co Jovicević utrzymuje się na stanowisku. W Widzewie nie wykluczają natomiast innych rozwiązań. Robert Dobrzycki ma nawet planować szturm na Białystok w celu zatrudnienia duetu, który zapewnił Jagiellonii historyczne mistrzostwo Polski. Mowa tu o Adrianie Siemieńcu oraz Łukaszu Masłowskim.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Siemieniec jest coraz częściej łączony z opuszczeniem Jagiellonii. Jego umowa obowiązuje do końca sezonu, choć klub ma opcję przedłużenia. Myśli o nim Lech Poznań, ale Widzew też ma bardzo ambitne plany. Masłowski z kolei był już przymierzany do Rakowa Częstochowa czy Legii Warszawa. Z pewnością transfer tej dwójki byłby wielkim wydarzeniem w całej Ekstraklasie.

– Wiemy, że obecnie w Łodzi jest opcja szczecińska, czyli Dariusz Adamczuk i Sławomir Rafałowicz. Robert Dobrzycki mówi, że nie ma tematu zmiany trenera nawet w przypadku trzeciej porażki z rzędu. Natomiast w głowie Roberta Dobrzyckiego jest duet z Białegostoku – Łukasz Masłowski i Adrian Siemieniec – ujawnił Łukasz Olkowicz w programie „Ofensywni”.