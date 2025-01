FC Barcelona wydawało się, że latem pozyska defensora. Niemniej dopóki dokumenty nie są podpisane, to wszystko możliwe. Real Madryt może wykorzystać ospałość Katalończyków.

fot. Sipa US / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Joan Laporta

Real Madryt zamierza uprzedzić FC Barcelonę w sprawie Jonathana Taha

Real Madryt w rundzie jesiennej zmagał się z kłopotami kadrowymi. Przede wszystkim wpływ na taką sytuację miały kontuzje, dotykające defensorów. Jednocześnie władze klubu mają plan, aby latem wzmocnić się w obronie. Ciekawe wieści na temat gracza przekazał serwis Fichajes.net.

Kandydatem do gry w ekipie z Estadio Santiago Bernabeu jest Jonathan Tah. Jest to o tyle ciekawe, że jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że przesądzona jest przeprowadzka zawodnika z Bayeru Leverkusen do FC Barcelony. Realny scenariusz zakłada jednak zwrot w sprawie przyszłości piłkarza. Hiszpański serwis, zajmujący się tematami transferowymi, przekonuje, że Real może pokrzyżować plany Katalończyków. Tym samym oba kluby mogą wziąć udział w rywalizacji o podpis po kontraktem Taha.

Niewykluczone, że wpływ na decyzje zawodnika może mieć to, czy w klubie z Madrytu zakotwiczy Xabi Alonso. Hiszpański szkoleniowiec jest uważany za najlepszego kandydata na następcę Carlo Ancelottiego w szeregach giganta La Liga.

Wygląda zatem na to, że w najbliższym czasie temat związany z wyborem Taha może budzić duże zainteresowanie. 28-latek to 33-krotny reprezentant Niemiec. Jego rynkowa wartość kształtuje się na poziomie 30 milionów euro.

