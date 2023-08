Źródło: Edu Aguirre / El Chiringuito

Sergio Ramos chciałby wrócić do Sevilli, ale jest to niemożliwe m.in. pod względem ekonomicznym. Doświadczony Hiszpan zatem rozpoczął rozmowy z Al Ittihad - podaje Edu Aguirre z El Chiringuito.