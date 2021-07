Jak informuje paryski dziennik “Le Parisien” – Sergio Ramos nie jest mile widziany w szatni PSG. Przeciwko transferu jest kilku podstawowych graczy, którzy twierdzą że nie ma potrzeby sprowadzania doświadczonego stopera, kiedy w klubie jest dwóch solidnych środkowych obrońców.

Sergio Ramos nie przedłużył kontraktu z Realem Madryt i stał się wolnym zawodnikiem

Hiszpan od dłuższego czasu łączony był z PSG, ale transfer stanął pod znakiem zapytania przez bunt kilku zawodników paryżan

Sergio Ramos pragnie nowych wyzwań

Sergio Ramos postanowił nie przedłużać kontraktu z Realem Madryt i po burzliwych negocjacjach definitywnie zakończył przygodę w Madrycie. Hiszpan został, więc wolnym zawodnikiem i na brak ofert nie może narzekać.

W ubiegłym tygodniu wszystko wydawało się niemal jasne, że 35-latek lada moment wyląduje w Paryżu. Władze PSG zaoferowały Hiszpanowi dwuletni kontrakt oraz solidną pensję za sezon. Otoczenie piłkarza wstępnie zaakceptowało warunki umowy i w najbliższym czasie powinniśmy poznać oficjalne stanowisko klubu.

Paris Saint-Germain nie próżnuje w letnim oknie transferowym. Georginio Wijnaldum już został graczem paryżan, z koeli Donnarumma zapewne przybędzie do stolicy Francji zaraz po zakończeniu przygody na Euro 2020.

Kilku piłkarzy PSG sprzeciwia się transferowi Ramosa

Do niezwykle ciekawych informacji doszli dziennikarze “Le Parisien”. Według paryskiego dziennika kilku kluczowych piłkarzy PSG miało głośno sprzeciwić się transferowi Sergio Ramosa na Parc des Princes. Twierdzą oni, że nie ma potrzeby zakontraktowania doświadczonego obrońcy, kiedy w klubie są solidni defensorzy i jest kim ich zastąpić w razie kontuzji.

Tymczasem doświadczony stoper nie miał ostatnio łatwego życia. Urazy mięśniowe wykluczyły 35-latka ze znacznej części sezonu oraz Mistrzostw Europy. Co więcej, hiszpańskie media głosiły, że Ramos miał skłócić szatnię Królewskich, podczas gdy klub naciskał na obniżenie pensji z powodu pandemii koranowirusa. Defensor dzwonił do kolegów i nalegał, aby nie godzili się na mniejszą gażę, ponieważ Florenito Perez robi to, żeby sprowadzić Kyliana Mbappe.

Wiele wskazuje jednak na to, że nawet po proteście części szatni PSG, dyrektor sportowy – Leonardo nie zamierza rezygnować z walki o podpis Hiszpana. Sytuacja robi się, więc napięta, natomiast transfer Ramosa do Paris Saint Germian stanął pod znakiem zapytania.

