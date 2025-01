Szymański może odejść z Turcji. Tyle oczekuje Fenerbahce za Polaka

CTK / Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho i Sebastian Szymański

20 milionów euro za Sebastiana Szymańskiego

Sebastian Szymański zasilił szeregi Fenerbahce Stambuł w 2023 roku i w swoim debiutanckim sezonie zachwycił formą. Po objęciu zespołu przez Jose Mourinho, dyspozycja reprezentanta Polski wyraźnie osłabła. W ostatnich dniach poinformowano o ofercie ze strony Freiburga, który jest gotów zapłacić za ofensywnego pomocnika 15 milionów euro. Klub z Turcji nadal nie zdecydował, czy zaakceptować propozycję niemieckiego zespołu.

Nie jest również tajemnicą, że Polak jest również jednym z głównych celów transferowych Fiorentiny. Według doniesień tureckich mediów, transakcja może zostać sfinalizowana jeszcze w styczniu. Fenerbahce czeka jednak na transfer Andersona Taliski z Al-Nassr, który miałby zastąpić Polaka w zespole. Dopiero po dołączeniu Brazylijczyka drużyna ze Stambułu zamierza pozwolić Szymańskiemu na przenosiny do Włoch. Klub, którego szkoleniowcem jest Portugalczyk Mourinho, nie zamierza jednak rozważać ofert niższych niż 20 milionów euro.

25-latek, który na początku piłkarskiej kariery występował w Legii Warszawa, w bieżącym sezonie zdołał zdobyć dwie bramki i zanotować pięć asysty w 26 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jego umowa z tureckim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Obecnie Fenerbahce jest wiceliderem w tureckiej lidze, tracąc osiem punktów do Galatasaray.