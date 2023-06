Gianluca Scamacca chce opuścić West Ham United po zaledwie roku. Włoch nosi się z powrotem do ojczyzny, a jego usługami zainteresowane są AS Roma i AC Milan.

IMAGO / Paul Terry Na zdjęciu: Gianluca Scamacca

· Gianluca Scamacca trafił przed rokiem do West Hamu za 36 milionów euro. W debiutanckim sezonie nie pokazał się z najlepszej strony

· Napastnik liczy na powrót do Serie A

· Priorytetem jest dla niego transfer do AS Romy, ale jest skłonny wysłuchać też oferty AC Milanu. Młoty są otwarte na operację, ale wykluczają opcję wypożyczenia 24-latka

Scamacca już zatęsknił za Serie A. West Ham otwarty na sprzedaż

Gianluca Scamacca przeniósł się z Sassuolo do West Hamu przed rokiem za 36 milionów euro. W swoim debiutanckim sezonie w Premier League nie zrobił jednak tak dużego wrażenia, jak zakładano. Sam napastnik czuje, że Londyn nie jest miejscem dla niego i marzy o powrocie do ojczyzny.

Gianluca Di Marzio donosi, że o 24-letniego snajpera najmocniej naciska AS Roma. Jose Mourinho wysoko ceni umiejętności Włocha, a do tego potrzebuje pilnego wzmocnienia napadu, w związku z poważną kontuzją Tammy’ego Abrahama. Sam Scamacca również daje priorytet przenosinom do Wiecznego Miasta. Wysłucha też jednak oferty z AC Milan, Rossoneri również są ponoć mocno zainteresowani pozyskaniem gracza.

West Ham jest otwarty na sprzedaż podopiecznego. Słowo “sprzedaż” jest kluczem do operacji, bo Młoty nie zamierzają przystawać na popularne teraz wypożyczenia z opcją wykupu. Tylko konkretna oferta z Serie A może przekonać Anglików do pożegnania się z 24-latkiem.

Scamacca w minionym sezonie wystąpił w 27 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich osiem bramek.

