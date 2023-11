IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen nie jest postrzegany przez Manchester United jako piłkarz nietykalny

Możliwe, że reprezentant Danii zmieni barwy klubowe już podczas zimowego okienka transferowego

Saudyjskie kluby są skłonne sporo zapłacić za usługi doświadczonego gracza

Saudyjczycy chcą Eriksena

Dla Christiana Eriksena drugi sezon w Manchesterze United nie jest tak udany, jak debiutancki. Wciąż jest ważnym graczem dla Erika ten Haga, ale nieraz rozpoczyna spotkania na ławce rezerwowych. Niedawno Manchester Evening News informował też o nadchodzącym wietrzeniu szatni w szeregach Czerwonych Diabłów. Na liście graczy mogących odejść znalazło się nazwisko reprezentanta Danii.

Umowa 31-latka z klubem z Old Trafford obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Jeśli zatem Anglicy chcą jeszcze coś zarobić na podopiecznym, jedną z ostatnich opcji będzie nadchodzące, zimowe okienko transferowe. Znany ekspert od transferów, Ekrem Konur, poinformował, że Eriksen może liczyć na zainteresowanie ze strony licznych klubów z Arabii Saudyjskiej. Są one ponoć skłonne zaoferować za pomocnika nawet 20 milionów euro. Byłby to świetny interes ze strony Manchesteru United, który pozyskał Duńczyka po wygaśnięciu jego umowy z Brentfordem. Nie wiadomo jednak, czy sam gracz jest zainteresowany opuszczeniem Old Trafford.

Eriksen wystąpił w tym sezonie już w 15 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich bramkę i dwie asysty.

