Arsenal nieugięty, Saudyjczycy odbili się na razie od ściany,

Arsenal odrzucił ofertę za 35 milionów euro

Arsenal nieźle zaczął nową kampanię ligową. Stołeczny zespół w trzech meczach Premier League w sezonie 2024/2025 wywalczył siedem oczek. To efekt zwycięstw nas Aston Villa (2:0) i Wolves (2:0). Z kolei punktami Kanonierzy podzielili się z Brighton & Howe Albion (1:1). Z kolei wciąż nie brakuje spekulacji na temat przyszłości Leandro Trossarda. Nowe wieści na temat zawodnika przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

Wiadomo, że zawodnika chciało mieć u siebie Al-Ittihad. Z kolei znany insider ujawnił, że Arsenal odrzucił propozycję jednego z gigantów z Arabii Saudyjskiej. Al-Ittihad oferowało 35 milionów euro za Trossarda. W każdym razie Arsenal nie był zainteresowany sprzedażą gracza i odrzuciło tę propozycję. Jak zatem podaje Romano, klub z Bliskiego Wschodu skupił się na innych rozwiązaniach. Aktualnie na celowniku Al-Ittihad znalazł się Galeno z FC Porto.

Trossard trafił do ekipy z Emirates Stadium w styczniu 2023 roku za 24 miliony euro. Piłkarz szybko przekonał do siebie trenera Mikela Artetę. Jak na razie rozegrał w zespole z Londynu łącznie w 71 spotkaniach, notując w nich 19 trafień i 12 asyst. Aktualna umowa zawodnika z Arsenalem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Jak na razie największymi sukcesami piłkarza jest mistrzostwo Belgii z KRC Genk i Puchar Belgii wygrany z tym zespołem oraz triumf w starciu o Tarczę Wspólnoty z The Gunners.

