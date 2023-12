Santos, który spadł do drugiej ligi brazylijskiej, pracuje nad powrotem Neymara. Do wielkiego transferu miałoby dojść w 2025 roku - informuje Globo Esporte. Klub z Sao Paulo chce błyskawicznie wrócić do tamtejszej Serie A i następnie przekonać swojego wychowanka do przeprowadzki na Estadio Vila Belmiro.