Sancho czeka na ten klub. Negocjacje nabierają rozpędu

Jadon Sancho nie zamierza rozważać innych ofert i czeka na Juventus. Jak informuje "Football Italia", przedstawiciel Manchesteru United przyleciał do Turynu, by dopiąć ostatnie formalności.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Sancho zdeterminowany, by dołączyć do Juventusu

Jadon Sancho nie chce słyszeć o innych kierunkach. 25-letni skrzydłowy odrzuca wszystkie alternatywy i jest zdecydowany dołączyć do Juventusu. Dla Manchesteru United to jasny sygnał. Zawodnik nie ma już przyszłości na Old Trafford, a jego kontrakt wygasa za rok.

Anglik wrócił z nieudanego wypożyczenia do Chelsea i od tego czasu pozostaje poza planami Rubena Amorima. Cena transferu znacząco spadła, a obie strony są blisko porozumienia. Juventus ma zapłacić około 15 milionów euro. Być może kwota ta zostanie powiększona o dodatkowe bonusy.

W poniedziałek wieczorem do Turynu przyleciał Matthew Conning, pośrednik działający w imieniu Manchesteru United. Jego obecność świadczy o zaawansowanym etapie rozmów. Włoski klub chce sfinalizować umowę jeszcze przed końcem okna transferowego, niezależnie od tego, jak potoczą się losy Nico Gonzaleza.

Niektóre źródła sugerowały, że gracz Czerwonych Diabłów wzbudza duże zainteresowanie klubów z Turcji, jednak jak dotąd nie pojawiły się żadne konkretne propozycje. Sancho pozostaje skupiony tylko na jednej opcji – grze dla Bianconerich.

Dla Juventusu transfer Anglika może być okazją do wzmocnienia skrzydeł za rozsądną cenę, a dla samego zawodnika szansą na odbudowę formy i regularną grę w Serie A.

