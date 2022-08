PressFocus Na zdjęciu: Renato Sanches

Wydawało się, że Renato Sanches przeniesie się do Paris Saint-Germain. Klub nie może się porozumieć z Lille OSC w sprawie kwoty odstępnego. To sprawia, że do gry o Portugalczyka powrócił AC Milan.

Niedawno media donosiły, że Sanches zostanie zawodnikiem PSG

Tymczasem paryżanie nie chcą zapłacić za Portugalczyka 15 milionów euro. Oferują 10

To oznacza, że AC Milan znów może marzyć o mistrzu Europy z 2016 roku. Rossoneri już wcześniej doszli do porozumienia z Lille

Sanches może jednak trafić do Mediolanu

Pod koniec lipca wydawało się, że Renato Sanches jest na najlepszej drodze do zostania nowym graczem Paris Saint-Germain. 24-latek marzył o grze z Lionelem Messim, Kylianem Mbappe i innymi gwiazdami. Kluby miały zaś spotkać się, by omówić kwestię odstępnego. I na tym polu do dziś nie mogą się porozumieć. Paryżanie oferowali za reprezentanta Portugalii dziesięć milionów euro. Taka kwota nie satysfakcjonowała Lille.

Z kolei AC Milan nie miał problemów ze złożeniem odpowiedniej propozycji. Jak donoszą włoskie media, wraz z bonusami jej wartość miała sięgać nawet 15 milionów euro. Teraz mistrzom Włoch pozostaje już tylko przekonać do siebie gracza. To nie powinno być już takie trudne. Mistrz Europy z 2016 roku jest podobno sfrustrowany opieszałością Paris Saint-Germain. Obecnie jednak Rossoneri skupiają się na domknięciu transakcji związanej z Charlesem De Ketelaere. Belg ma jeszcze w poniedziałek późnym wieczorem wylądować w Mediolanie.

Sanches w minionym sezonie wystąpił w 31 meczach na wszystkich frontach. Zanotował w nich gola i pięć asyst.

