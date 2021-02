Samuel Umtiti odmówił w styczniu Liverpoolowi

Źródło: The Athletic

Jak donosi The Athletic, Liverpool czynił w styczniu starania, by pozyskać na Anfield Samuela Umtitiego. Defensor ten odrzucił jednak możliwość dołączenia do zespołu Jurgena Kloppa i wolał pozostać na Camp Nou w Barcelonie.

The Reds czynili w styczniu starania, by wzmocnić swoją obronę. Zwłaszcza, że z kontuzjami zmagają się Joe Gomez i Virgil van Dijk. Ostatecznie na Anfield trafili Turek Ozan Kabak z Schelke 04 oraz Ben Davies z Preston North End. W grze były jednak także inne, bardzie znane nazwiska, jak Samuel Umtiti.

The Athletic donosi, że obrońca FC Barcelony działaczom Liverpoolu i menedżerowi Jurgenowi Kloppowi odmówił. Powodem było to, że chce on walczyć o pozostanie na Camp Nou i grę w pierwszym składzie Ronalda Koemana.

Umtiti walczy o wyjściowy skład

W tym sezonie La Liga Umtiti wystąpił w zaledwie pięciu meczach. Liczy na to, że dostanie więcej szans w drugiej części rozgrywek. Jego umowa z katalońskim klubem będzie ważna jeszcze przez ponad dwa lata, do czerwca 2023 roku.

Umtiti nigdy nie występował w angielskiej Premier League. Pierwsze lata kariery spędził we francuskim Lyonie. Do Barcelony trafił w lipcu 2018 roku. Zapłacono za niego wówczas 25 milionów euro.

W styczniu interesowało się nim kilka klubów z Anglii, nie tylko Liverpool. Możliwe, że Umtiti poważnie rozważy zmianę pracodawcy, jeżeli do lata nie odzyska miejsca w składzie Barcelony.