William Saliba przykuł uwagę możnych Europy. Paris Saint-Germain zamierza wykorzystać choćby najmniejszą okazję, by sprowadzić środkowego obrońcę do stolicy Francji.

William Saliba notuje spektakularny debiutancki sezon w Premier League. Jego Arsenal pewnie zmierza po mistrzostwo Anglii

Środkowy obrońca wzbudził zainteresowanie licznych wielkich klubów z Europy. W gronie tym jest choćby Paris Saint-Germain

Paryżanie liczą na wykorzystanie jakiejkolwiek okazji, by kupić stopera. Ten jest już jednak blisko przedłużenia umowy z Arsenalem

Saliba szybko wróci do ojczyzny? PSG wciąż ma nadzieję

William Saliba rozgrywa fenomenalny sezon. Aż trudno uwierzyć, że to jego pierwsza kampania w Premier League. Francuz dowodzi linią defensywną Arsenalu, który pewnie zmierza po mistrzostwo Premier League. Nic dziwnego, że 22-latek wzbudził zainteresowanie największych zespołów Europy. Tym bardziej, że jego obecna umowa obowiązuje zaledwie do 30 czerwca 2024 roku.

Jedną z najmocniej zainteresowanych Salibą drużyn jest Paris Saint-Germain. Francuzi zdają sobie jednak sprawę, że piłkarz jest już blisko przedłużenia kontraktu z Kanonierami. Jeśli jednak tylko pojawi się najmniejsza okazja do skuszenia obrońcy do powrotu do ojczyzny, mistrzowie Ligue 1 ją wykorzystają. Są zdeterminowani do wzmocnienia linii defensywnej podczas letniego okna transferowego.

Saliba rozegrał już w tym sezonie 33 spotkań dla Arsenalu. Zanotował w nich trzy bramki i asystę.

