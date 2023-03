PressFocus Na zdjęciu: Dean Henderson

Manchester United liczył, że David de Gea zgodzi się na znaczną obniżkę pensji. Hiszpan ma jednak inne plany

Doświadczonego bramkarza może zastąpić jeden z czterech innych kolegów po fachu

Możliwy jest powrót Deana Hendersona, ale też transfer rodaka de Gei – Davida Rayi

Oblak, Raya lub powrót Hendersona. Man United szykuje się na odejście de Gei

David de Gea to dziś już legenda Manchesteru United. Wiele wskazuje jednak na to, że piękna współpraca zakończy się po dwunastu latach. Umowa Hiszpana z Czerwonymi Diabłami obowiązuje tylko do końca sezonu. Obie strony publicznie mówiły o chęci przedłużenia kontraktu, ale ostatnie doniesienia podają w wątpliwość taki rozwój wydarzeń. Klub chciałby bowiem, by 32-latek zgodził się na znaczną obniżkę. Z kolei bramkarz uważa, że po ponad dekadzie zasłużył na lepsze traktowanie. Na ten moment wydaje się, że najprawdopodobniej latem opuści Old Trafford.

Manchester United już szuka następcy golkipera. Ma czterech kandydatów, z czego pierwszy jest rodakiem de Gei. David Raya świetnie radzi sobie w Brentfordzie, a do tego nie powinien kosztować fortuny. Mówi się, że londyńczycy byliby skłonni oddać 27-latka za 50 milionów euro. Inną opcją jest Diogo Costa, który na Mistrzostwach Świata w Katarze wskoczył do pierwszego składu reprezentacji Portugalii. Za nim przemawia też młody wiek (23 lata), zaś przeciwko – znacznie wyższe, niż w przypadku Rayi, wymagania finansowe FC Porto. Jak wiele razy w poprzednich latach, tak i teraz wrócił też temat Jana Oblaka. Słoweniec byłby jednak najdroższą z opcji, a do tego ma już na karku 30 lat. Trudno też byłoby przekonać Atletico Madryt do sprzedaży swojej gwiazdy.

Wciąż możliwy jest też powrót Deana Hendersona. Anglik odszedł na wypożyczenie do Nottingham Forest, by grać regularnie. Wróci na Old Trafford latem i możliwe, że od razu awansuje na numer jeden między słupkami.

