Salah mógłby zastąpić gwiazdę. Interesuje się nim znany klub

Mohamed Salah i jego relacje z Liverpool to aktualnie jeden duży znak zapytania. Niewykluczone, że latem sytuacje wykorzysta gigant z Saudi Pro League. Jak podaje serwis winwin.com Egipcjanin może trafić do Al-Ittihad w miejsce Karima Benzemy.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Al-Ittihad myśli o transferze Salaha w miejsce Benzemy

Mohamed Salah jeszcze pod koniec roku był częściowo na wylocie z Liverpoolu. Po wypowiedziach piłkarza przed kamerami Arne Slot postanowił go odsunąć od zespołu. Egipcjanin szybko jednak wrócił do składu, a nieporozumienie zostało odłożone na bok. Mimo wszystko relacje na linii trener – zawodnik z pewnością nie są już takie jak kiedyś. To może doprowadzić do transferu.

Przyszłość jednego z najlepszych graczy Premier League wisi na włosku. Istnieje szansa, że po zakończeniu sezonu Salah zdecyduje się na zmianę otoczenia. Gdyby tak się stało, media wskazały kierunek, jaki najprawdopodobniej może obrać.

Z informacji serwisu winwin.com wynika, że Salah znalazł się w orbicie zainteresowań Al-Ittihad. Saudyjczycy pożegnali się zimą z Karimem Benzemą, czyli największą gwiazdą klubu. Choć awaryjnie ściągnęli następcę Francuza, to w dłuższej perspektywie czasu myślą o transferze głośnego nazwiska. Nową twarzą Saudi Pro League obok Cristiano Ronaldo miałby zostać właśnie Mohamed Salah.

Źródło wskazuje, że na ten moment nie doszło jeszcze do żadnych kontaktów. Natomiast wstępnie Salah ma być otwarty na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej. Al-Ittihad musi wcześniej dogadać się z Liverpoolem, z którym wiąże go kontrakt do 2027 roku.