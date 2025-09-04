Sadio Mane rozstanie się z Al-Nassr? Jest celem słynnego klubu

Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Sadio Mane

Besiktas Stambuł zainteresowany Sadio Mane

Okienko transferowe w wielu krajach zostało już zamknięte, jednak wciąż istnieją ligi, w których kluby nadal mogą dokonywać wzmocnień swoich składów. Jednym z takich miejsc jest chociażby Turcja, gdzie kibice z niecierpliwością oczekują na kolejne ruchy swoich ulubionych drużyn. Według tamtejszych mediów prawdziwy hit może szykować Besiktas Stambuł. Mianowicie, zespół ze stolicy tureckiej piłki planuje dokonać głośnego transferu, który miałby zostać ogłoszony jeszcze przed ostatecznym zamknięciem letniego rynku.

Jak informuje turecka gazeta Aksam, Czarne Orły są poważnie zainteresowane sprowadzeniem Sadio Mane. 33-letni skrzydłowy obecnie reprezentuje barwy saudyjskiego Al-Nassr, ale działacze klubu z Rijadu mieliby być otwarci na wysłuchanie ofert za 111-krotnego reprezentanta Senegalu. Co więcej, według doniesień prasowych oba kluby są już w stałym kontakcie, a rozmowy dotyczące warunków potencjalnej transakcji nabierają tempa. Włodarze Besiktasu Stambuł podobno widzi w Sadio Mane lidera swojej drużyny.

Przyszłość lewego napastnika w Al-Nassr stoi pod znakiem zapytania. Latem do zespołu Cristiano Ronaldo dołączyli bowiem Kingsley Coman oraz Joao Felix, co znacząco zwiększyło konkurencję w linii ataku. Sadio Mane trafił do Arabii Saudyjskiej w 2023 roku z Bayernu Monachium. Dla saudyjskiej ekipy rozegrał łącznie 95 meczów, zdobył 38 bramek i zaliczył 26 asyst. Wcześniej występował w Liverpoolu, z którym wygrał Ligę Mistrzów oraz sięgnął po mistrzostwo Premier League. Wiele wskazuje na to, że już niedługo mierzący 174 centymetry atakujący wyjedzie z Rijadu, by spróbować nowego wyzwania nad Bosforem.