Źródło: The Athletic

Antonio Ruediger zgodził się na transfer do Realu Madryt. The Athletic podał, że zawodnik podpisał już umowę z klubem z La Liga do 2026 roku.

Antonio Ruediger żegna się z Chelsea

Reprezentant Niemiec w nowej kampanii będzie bronił barw Realu Madryt

Do ekipy z La Liga piłkarz trafi na zasadzie wolnego transferu

Real Madryt wzmocnił się w obronie

Antonio Ruediger ma kontrakt ważny z Chelsea tylko do końca czerwca tego roku. W kolejnej kampanii reprezentant Niemiec będzie występował w Realu Madryt.

Doświadczony obrońca w szeregach Królewskich będzie mógł liczyć na zarobki w wysokości 9-10 milionów euro już po opodatkowaniu. Ponadto Ruediger będzie mógł liczyć na premię za podpisanie umowy z klubem z Estadio Santiago Bernabeu.

Niemiecki defensor ma już za sobą testy medyczne w Madrycie. W umowie Ruedigera zawarto jednocześnie klauzulę odstępnego w wysokości 400 milionów euro. Oficjalnie transfer z udziałem Niemca ma zostać ogłoszony po finale Ligi Mistrzów.

Ruediger trafił do Chelsea w 2017 roku. Środkowy defensor dołączył do klubu z Londynu z Romy za 35 milionów euro. Wcześniej bronił barw Stuttgartu. Z ekipą z Premier League wygrał między innymi Puchar Anglii, Ligę Europy i Ligę Mistrzów.

Ruediger w trwającym sezonie wystąpił łącznie w 50 spotkaniach, w których strzelił pięć goli i zaliczył cztery asysty. Okazję na poprawę tego bilansu piłkarz będzie miał w środę wieczorem, gdy Chelsea na wyjeździe zmierzy się z Leeds United w ramach Premier League.

