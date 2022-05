Pressfocus Na zdjęciu: Cesar Azpilicueta

Wszystko wskazuje na to, że po dekadzie spędzonej w Chelsea, Cesar Azpilicueta zmieni klub. Zdaniem dziennikarzy z As-a, Hiszpan prowadzi zaawansowane negocjacje z FC Barceloną. Latem będzie on mógł przenieść się do katalońskiego zespołu na zasadzie wolnego transferu.

Barca od dłuższego czasu negocjuje transfer Cesara Azpilicuety

Z powodu skomplikowanej sytuacji Chelsea operacja została zablokowana

Wobec wyłonienia nowych właścicieli klubu, The Blues wrócili do negocjacji z Blaugraną

Azpilicueta chce znów spróbować swoich sił w La Lidze

Transfer Azpilicuety Barca chciała sobie zaklepać już w trakcie obecnego sezonu. Na drodze stanęła jednak skomplikowana sytuacja ekonomiczna Chelsea, która z uwagi na sankcje nałożone na Romana Abramowicza, nie mogła negocjować odejścia piłkarzy. Nowi właściciele The Blues zostali już wyłonieni, wobec czego FC Barcelona będzie mogła sfinalizować operację.

Chelsea przedłużyła niedawno kontrakt z Hiszpanem, jednak zapewniła go, że kiedy nowi właściciele zostaną wyłonieni, umożliwi mu odejście z klubu. Według dziennika AS, Azpilicueta jest zdecydowany na transfer i chciałby dołączyć do Blaugrany. Umiejętności 32-latka bardzo ceni sobie Xavi, który postrzega go jako solidne wzmocnienie formacji obronnej.

Barcelona have reached an agreement with César Azpilicueta for a two-year contract worth $13.7 million a season, reports @diarioas pic.twitter.com/CKZkGzvLIu — B/R Football (@brfootball) May 7, 2022

Według mediów, obrońca może liczyć na zarobki rzędu 13 milionów euro brutto rocznie w ramach kontraktu ważnego do 30 czerwca 2024 roku z opcją na następne 12 miesięcy. Do finalizacji transferu brakuje już tylko kilku szczegółów. W barwach Chelsea Hiszpan rozegrał aż 471 spotkań. Dwukrotnie wygrał z nią mistrzostwo Anglii, a także sięgnął po puchar Ligi Mistrzów.

