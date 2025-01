Ruch Chorzów potwierdził zimowy transfer. Powrót po kilkumiesięcznej przerwie

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Jakub Bielecki wraca do Ruchu Chorzów

Jakub Bielecki, który odgrywał kluczową rolę w odbudowie Ruchu Chorzów, ponownie założy koszulkę Niebieskich. Po ponad sześciu miesiącach od odejścia, golkiper wraca, by ponownie rywalizować o miejsce w bramce zespołu. Podczas swojej kariery w Ruchu, “Bielu” rozegrał aż 106 spotkań, zachowując czyste konto w 49 z nich. Na swoim koncie ma też inne imponujące osiągnięcia, takie jak wywalczenie trzech kolejnych awansów z zespołem, a także miano najlepszego bramkarza 1 Ligi w 2023 roku.

Ostatnie miesiące były jednak dla niego pełne wyzwań. Jak sam przyznaje, w tym czasie trenował m.in. z Polonią Bytom, gdzie, dzięki wsparciu trenera Mirosława Kuczery, miał szansę poprawić swoje przygotowanie fizyczne i mentalne. – Mocno przepracowałem ten okres i czuję, że jestem lepszym bramkarzem niż w momencie, gdy opuszczałem Ruch – podkreśla Bielecki.

Decyzję o jego powrocie uzasadnił Tomasz Foszmańczyk, dyrektor sportowy Ruchu, który zwrócił uwagę na postępy zawodnika. – “Bielu” pokazał, że ostatnie pół roku dało mu dużo do myślenia. Wiemy, na co go stać i wierzymy, że wróci do formy z najlepszych momentów – powiedział Foszmańczyk.

Bielecki będzie rywalizował o miejsce między słupkami z Martinem Turkiem i Jakubem Szymańskim. Swoją drugą przygodę z Ruchem rozpoczyna z nowym kontraktem obowiązującym do czerwca 2026 roku z możliwością przedłużenia. Numer 82 pozostanie na jego koszulce, a od początku przygotowań będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego.

