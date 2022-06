PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Bayern Monachium czeka bardzo intensywne lato na rynku transferowym. Bawarczycy starają się o sprowadzenie do zespołu Sadio Mane, co jest również związane z niepewną przyszłością Roberta Lewandowskiego i Serge’a Gnabry’ego. Włoski dziennikarz specjalizujący się w transferach, Gianluca Di Marzio w wywiadzie udzielonym serwisowi Wettfreunde, stwierdził, że Mane jest idealnym kandydatem do wzmocnienia Bayernu.

Bayern prowadzi rozmowy z Liverpoolem w sprawie transferu Sadio Mane

Senegalczyk zapowiedział gotowość do odejścia z klubu

Mane w Monachium mógłby zastąpić Serge’a Gnabry’ego

Bayern idealnym miejscem dla Mane

Bayern Monachium już od jakiegoś czasu prowadzi negocjacje z Liverpoolem w sprawie definitywnego transferu Sadio Mane, który nie ukrywa gotowości do zmiany zespołu. Na razie porozumienie nie zostało osiągnięte, ale sfinalizowanie transferu wydaje się kwestią czasu.

– Bayern Monachium jest dla niego naturalnym wyborem, ponieważ chce nowego wyzwania, a Bayern potrzebuje takiego zawodnika jak on dla swojej najbliższej przyszłości. Nie jest to uzależnione od Roberta Lewandowskiego, ale jeżeli Lewandowski odejdzie do Barcelony, bedą mieli zawodnika, który może odgrywać rolę Lewandowskiego lub grać z Lewandowskim – kontynuował.

– Mane jest idealny dla Bayernu Monachium i dlatego myślę, że tam trafi, jeżeli Bayern i Liverpool znajdą porozumienie. Bayern jest idealny dla Mane, ponieważ grają ofensywną piłkę, a Nagelsmann jest dla niego idealnym trenerem. Po wielu latach spędzonych w Liverpoolu i w Premier League, uważam, że Bayern jest w tej chwili idealny dla ambicji Sadio Mane – dodał Di Marzio.

Bayern nie jest jedynym klubem, z którym łączony w ostatnim czasie był Mane. Zainteresowanie Senegalczykiem mieli wyrażać przedstawiciele Realu Madryt, ale zdaniem Di Marzio Senegalczyk do stolicy Hiszpanii na pewno nie trafi. – Nie sądzę, aby Real Madryt sięgnął po kolejnego ofensywnego skrzydłowego. Mbappe był zupełnie inną kwestią, czymś wyjątkowym – powiedział Di Marzio. – Real Madryt nie sprowadzi kolejnego zawodnika takiego jak Mbappe. Mają Viniciusa, mają Rodrygo i pozyskają tylko Tchouameiniego. Pozyskają więc środkowego pomocnika na przyszłość i prawdopodobnie napastnika, który będzie musiał zaczynać na ławce i być dublerem Benzemy. To nie jest rola Sadio Mane, ponieważ on chce grać – dodał.

Liverpool zastąpi Mane Gnabry’m?

Starania Bayernu o pozyskanie Mane są związane także z niepewną przyszłością Serge’a Gnabry’ego, który nie doszedł z klubem do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu. Gianluca Di Marzio jako potencjalny kierunek transferowy dla reprezentanta Niemiec wskazuje… Liverpool.

– Nie wiem czy Bayern Monachium straci w tym samym Gnabry’ego i Lewandowskiego, ale fakt, że naciskają na Mane, wynika z tego, że nie są pewni zatrzymania Gnabry’ego w swoim zespole. Patrząc więc w przyszłość i chcą mieć zastępstwo dla Gnabry’ego, a jest nim Mane – powiedział Di Marzio.

– Jeśli nie znajdą porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu, to oczywiste jest, że będzie mógł odejść, a idealnie pasuje do klubów Serie A, Premier League czy również Manchesteru City. Można wymienić także Liverpool, który będzie próbował znaleźć zastępce Mane. Będą starali się pozyskać jednego zawodnika na tę pozycję. Jeśli mogą mieć Gnabry’ego, to myślę, że będą się o niego starać – dodał.

