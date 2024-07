Rozchwytywany napastnik zostaje w klubie Serie A. Trener potwierdził

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Albert Gudmundsson

Serie A: gwiazda nie opuści Genui

Genoa może świętować. Jej gwiazda nie zmieni klubowych barw. Albert Gudmundsson, który jest związany trzyletnią umową z ekipą ze Stadio Luigi Ferraris, kolejny sezon także spędzi w Ligurii. Napastnik ma za sobą znakomite rozgrywki we włoskiej elicie – w 35 meczach Serie A strzelił 14 goli i zanotował cztery asysty. Do tego dorobku dołożył die bramki i jedno ostatnie podanie w dwóch spotkaniach Coppa Italia.

Zainteresowanie 27-latkiem wyrażały takie drużyny jak Inter, Napoli, Tottenham Hotspur i West Ham United. W pewnym momencie okazało się, że Islandczyk nie zamierza zmieniać ligi i chce pozostać w Serie A. To wykluczyło z gry o jego podpis Spurs i The Hammes. Przed rozpoczęciem sezonu pewne jest także to, że Gudmundsson swoją karierę będzie kontynuował w dotychczasowym miejscu. – Zatrzymamy Alberta Gudmundssona. Jest bardzo szczęśliwy, że tu zostaje – powiedział trener Alberto Gilardino w rozmowie ze Sky Italia.

Genoa w styczniu 2022 roku sprowadziła go z AZ Alkmaar za jedyne półtora miliona euro. Teraz wszechstronny snajper może kosztować aż 15 razy więcej – portal Transfermarkt wycenia go na 30 milionów.