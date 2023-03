Vitor Roque to jeden z najbardziej rozchwytywanych brazylijskich talentów. Usiłował sprowadzić go Arsenal, ale napastnik marzy o grze dla Barcelony. Klub zamierza kupić 18-latka latem.

PressFocus Na zdjęciu: Vitor Roque

Vitor Roque to napastnik Athletico Paranense. Uznawany jest za jeden z największych brazylijskich talentów

Arsenal próbował kupić 18-latka, ten jednak odrzucił ofertę

Napastnik marzy o grze dla Barcelony. Blaugrana już szuka możliwych opcji sprowadzenia go latem

Vitor Roque czeka na ofertę z Barcelony

Vitor Roque przeżywa fantastyczny okres. 18-letni napastnik niedawno wrócił z Mistrzostw Ameryki Południowej do lat 20. Tam, rywalizując ze starszymi od siebie rywalami, został królem strzelców i poprowadził reprezentację Brazylii do złotych medali.

Jest też etatowym członkiem wyjściowego składu Athletico Paranense. Klub zdaje sobie sprawę, że latem będzie musiał pozwolić piłkarzowi trafić do Europy. O piłkarza pytają wszystkie istotne marki. Kataloński Sport donosi, że z konkretną ofertą do Roque zgłosił się Arsenal. 18-latek odrzucił ją jednak. Gdy tylko dowiedział się o zainteresowaniu FC Barcelony, kazał agentowi skupić się na doprowadzeniu tej operacji do końca. Athletico zna pragnienie swojego gracza i nie zamierza stawać mu na drodze. Nie oznacza to jednak, że Blaugrana może liczyć na jakikolwiek rabat.

Ostatnio prezes La Ligi powiedział, że Duma Katalonii nie będzie mogła przeprowadzać latem transferów. Zapewne Javier Tebas przesadza i ostatecznie zarejestruje ewentualne nowe nabytki ligowego giganta, ale klub obecnie zastanawia się nad najlepszą formułą przeprowadzenia transferu Roque. Barcelona ma nadzieję, że napastnik trafi na Camp Nou, gdzie rozwinie się pod okiem Roberta Lewandowskiego.

Niedawno 18-latek otrzymał swoje pierwsze powołanie. Będzie miał okazję zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Brazylii w meczu przeciwko Maroku.

Convocados anunciados! 🤩🇧🇷



O treinador Ramon Menezes divulgou os 23 atletas que farão parte do grupo que disputará o amistoso contra Marrocos, no dia 25 de março, na cidade de Tânger.



Dos jogadores, nove vestirão a Amarelinha pela primeira vez.



Vamos com tudo! 💛💪 pic.twitter.com/x6r531igVz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 3, 2023

Zobacz też: Ten Hag: Casemiro nigdy nie miał czerwonej kartki, a teraz dostał dwie. Nie rozumiemy tego.

FC Barcelona Real Madryt 2.22 3.50 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2023 22:07 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin