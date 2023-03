fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United przez większość niedzielnego meczu grał w osłabieniu

Czerwone Diabły bezbramkowo zremisowały przed własną publicznością z Southampton

Erik ten Hag przeanalizował wpadkę swojej drużyny

“Mogliśmy wygrać”

Manchester United zanotował w niedzielę kolejną wpadkę. Czerwone Diabły bezbramkowo zremisowały na Old Trafford z broniącym się przed spadkiem Southampton. Erik ten Hag uważa, że jego drużyna zagrała dobre zawody, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt czerwonej kartki dla Casemiro.

– Świetny występ, zarówno, gdy graliśmy w 11 jak i 10 zawodników. Poziom był bardzo dobry. Mogliśmy wygrać to spotkanie, choć długo graliśmy w osłabieniu. Myślę, że sędzia miał duży wpływ na przebieg spotkania. Pierwsza kwestia to czerwona kartka, a druga to rzut karny. Mogliśmy wygrać to spotkanie. Wspaniały duch zespołu, wspaniały charakter. Stworzyliśmy sobie dobre sytuacje. Ogólnie broniliśmy dobrze, nie oddawaliśmy rywalom szans. Mogliśmy wygrać – mówi menedżer.

Holender wypowiedział się także w kwestii wykluczenia Casemiro. Przed obecnym sezonem Brazylijczyk nigdy nie otrzymał czerwonej kartki, a w barwach Manchesteru United już dwukrotnie był wyrzucany z boiska.

– Nie rozmawiałem z Casemiro. Tylko go widziałem i jest rozczarowany, jest zły. Casemiro zagrał ponad 500 meczów na najwyższym poziomie, w La Liga, w Portugalii, w Lidze Mistrzów, nie miał nigdy czerwonej kartki. Teraz dostał dwie w krótkim odstępie. Nie rozumiemy tego – przyznaje.

