Atletico nie zapomina o szwedzkim talencie. Może złożyć propozycję

Roony Bardghji uchodzi za spory talent w Skandynawii. To przykuło uwagę Atletico Madryt, które ma na oku 19-letniego skrzydłowego - dowiedział się Ekrem Konur.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone i Roony Bardghji

Roony Bardghji na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt przeżywa obecnie znakomity czas. Podopieczni Diego Simeone pokonali Barcelonę 2:1 w hitowym meczu 18. kolejki La Ligi, przedłużając niesamowitą serię zwycięstw do dwunastu. Tym samym ekipa Los Rojiblancos zasiadła na fotelu lidera hiszpańskiej ekstraklasy. Stołeczny klub nie ma jednak zamiaru spoczywać na laurach i już myśli o przyszłości, by na dłużej wskoczyć do absolutnej europejskiej czołówki. Jak podaje Ekrem Konur, Atletico Madryt wykazuje duże zainteresowanie Roony Bardghjim.

Skrzydłowy Kopenhagi znajduje się w notesie skautów hiszpańskiego potentata już od jakiegoś czasu, a władze Los Colchoneros nie wykluczają złożenia oferty za tego zawodnika w niedalekiej przyszłości. Jednak taka transakcja jest mało prawdopodobna w najbliższym zimowym okienku transferowym, ponieważ reprezentant Szwecji wciąż nie wrócił do pełni sił po zerwaniu więzadła krzyżowego w kolanie, co miało miejsce w poprzednim sezonie.

Roony Bardghji z powodzeniem przywdziewa koszulkę duńskiego zespołu od lipca 2020 roku, gdy przeprowadził się na Parken na zasadzie wolnego transferu ze swojego macierzystego klubu, Malmo FF. W styczniu 2022 roku skrzydłowy awansował do pierwszej drużyny Kopenhagi, w której błyskawicznie zyskał zaufanie trenera ekipy Lwów, czyli Jacoba Neestrupa. Kontrakt bardzo perspektywicznego Szweda obowiązuje do końca 2025 roku.

Urodzony w Kuwejcie piłkarz w trykocie Kopenhagi rozegrał łącznie 78 meczów, zdobył 15 bramek oraz zanotował 1 asystę. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia Roony’ego Bardghjia na 9 mln euro, choć Duńczycy mogą oczekiwać za niego większych pieniędzy.