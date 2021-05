Cristiano Ronaldo podzielił się długim wpisem na jednym ze swoich portali społecznościowych. Jego wydźwięk może sugerować, że nosi się z odejściem z Juventusu.

Ronaldo został wybrany zawodnikiem sezonu w Juventusie, ale rozpoczął ostatni mecz z Bologną na ławce rezerwowych

Po zakończeniu sezonu Portugalczyk opublikował długi wpis, w którym zaznaczył, że “osiągnął już założone przez siebie cele” w klubie z Turynu

Niewykluczone, że napastnik tego lata opuści Serie A

Ronaldo: jestem dumny ze swoich osiągnięć w Juventusie

Cristiano Ronaldo na swoim instagramowym profilu opublikował długi post, w którym podsumował zakończony już sezon ligowy w wykonaniu swoim i swojej drużyny.

“Życie i kariera każdego topowego gracza składa się ze wzlotów i upadków. Rok po roku mierzymy się z fantastycznymi drużynami, z wyjątkowymi zawodnikami i ambitnymi celami. Przez to zawsze musimy dawać z siebie wszystko na najwyższym poziomie.

Tego roku nie udało nam się wygrać Serie A, gratulacje dla Interu za ten w pełni zasłużony tytuł. Jednakże, muszę docenić wszystko, co udało się w tym roku osiągnąć z Juventusem, zarówno na poziomie drużynowym, jak i indywidualnym. Suerpuchar Włoch, Puchar Włoch, a także tytuł dla najlepszego strzelca Serie A wypełniają mnie szczęściem. Głównie przez to, z jakim trudem przyszły w kraju, w którym niełatwo jest zwyciężać.

Dzięki nim osiągnąłem już cel, jaki postawiłem sobie przed przylotem do Włoch: by wygrać mistrzostwo, puchar i superpuchar, a także by zostać najlepszym zawodnikiem i strzelcem w tym świetnym kraju żyjącym piłką nożną, wypełnionym niesamowitymi zawodnikami, wielkimi klubami i własną piłkarską kulturą.

Już mówiłem, że to nie ja gonię za rekordami. To one ścigają mnie. Dla tych, którzy tego nie rozumieją, sprawa jest bardzo prosta. Piłka nożna to gra zespołowa, ale to indywidualne występy pozwalają drużynom osiągać swoje cele. Zawsze chce się więcej, pracując na boisku i poza nim, licząc, że rekordy się pojawią, a tytuły drużynowe pojawią się naturalnie. Nieraz jedne są konsekwencją drugiego.

Jestem więc bardzo dumny z osiągnięć, o których wspomina się w ostatnich dniach. Mistrz Anglii, Hiszpanii i Włoch. Zdobywca pucharu w Anglii, Hiszpanii i we Włoszech. Zdobywca superpucharu Anglii, Hiszpanii i Włoch. Najlepszy gracz w Anglii, Hiszpanii i we Włoszech. Ponad sto bramek w lidze angielskiej, hiszpańskiej i włoskiej. Nic nie może równać się ze świadomością, że pozostawiłem swój ślad w krajach, w których grałem i że dałem radość kibicom klubów, które reprezentowałem. To jest to, nad czym pracuję, to mnie porusza i za tym będę podążał do ostatniego dnia.

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tej podróży. Trzymajmy się razem!” – napisał CR7 na swoim profilu instagramowym.

Cristiano Ronaldo czeka “last dance”?

Ten wpis, a także niedawne doniesienia mogą sugerować, że Cristiano Ronaldo odejdzie tego lata z Juventusu. Zainteresowane nim są dwa kluby, w których już występował. Wypowiedź prezydenta Sportingu przeczytać można tutaj. O możliwym powrocie do Manchesteru United przeczytać możesz zaś tutaj.

Portugalczyk w 44 spotkaniach tego sezonu zanotował 36 bramek i cztery asysty. Jego wartość rynkowa wyceniana jest na 50 milionów euro.