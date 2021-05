Cristiano Ronaldo i jego przyszłość to tematy, którymi ekscytują się zagraniczne media. Swoje trzy grosze postanowił dorzucić także prezydent Sportingu Lizbona.

Lizbona czeka na idola

Cristiano Ronaldo spędził w seniorskim zespole Sportingu tylko jeden sezon. W tym czasie rozegrał 31 spotkań, strzelił pięć goli i zanotował sześć asyst. To wystarczyło, aby o jego talencie przekonała się nie tylko Lizbona, ale też Alex Ferguson, który ściągnął go do Manchesteru United. Kwota transferu wynosząca 19 milionów euro była promocją. Reszta historii i kariera 36-latka jest wszystkim dobrze znana.

Jakiś czas temu Sporting został mistrzem Portugalii po raz pierwszy od 19 lat. Z tej okazji na świętowaniu tytułu pojawiła się mama Ronaldo. Dolores Aveiro w rozmowie z telewizją TVI24 powiedziała kilka słów na temat swojego syna. – Jutro jadę do Włoch, aby porozmawiać z Cristiano. W przyszłym sezonie zagra na Alvalade, przekonam go – powiedziała.

Wypowiedź mamy Ronaldo ożywiła spekulacje o możliwym powrocie 36-latka do swojego byłego klubu. W taki scenariusz wierzy także prezydent Sportingu. – Wierzę, że pewnego dnia wróci. Zawsze wspierał Sporting. Był jedną z pierwszych osób, które przesłały mi gratulacje – rzekł Frederico Varandas.

Fani Sportingu nie powinni jednak robić sobie wielkich nadziei na szybki powrót idola. Tydzień temu potwierdzał to Jorge Mendes. – Cristiano jest dumny z tytułu zdobytego przez Sporting, wyraził to publicznie. Ale na razie jego plany zawodowe nie idą przez Portugalię – stwierdził agent Ronaldo.

Przyszłość Ronaldo może rozstrzygnąć się w niedzielę

Cristiano Ronaldo to zawodnik z największą liczbą zdobytych bramek w Lidze Mistrzów. Może on jednak nie poprawić swojego dorobku jeżeli zostanie w Juventusie. Turyńczycy są aktualnie tuż za pierwszą czwórką. Kluczowy będzie ostatni pojedynek w tym sezonie z Bologną na wyjeździe.

Jeżeli Bianconeri nie awansują do najbardziej elitarnych rozgrywek, można wyobrazić sobie scenariusz w który Ronaldo opuszcza Juventus. Jednym z potencjalnym kierunków jest Manchester United, o czym więcej pisaliśmy tutaj.

