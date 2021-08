Cristiano Ronaldo według informacji hiszpańskiego dziennika AS wciąż chce rozstać się z Juventusem. Portugalczyk podobno rozważa dwa kierunku dotyczące jego przyszłości. Pierwszym jest transfer do Paris Saint-Germain, a drugiem powrót do Realu Madryt dowodzonego przez Carlo Ancelottiego.

Cristiano Ronaldo i temat jego rozstania z klubem z Turynu wciąż jest aktualny

Portugalczyk podobno cały czas bierze pod uwagę kontynuowanie kariery w La Liga lub Ligue 1

36-latek ma umowę z Juve ważną do końca czerwca 2022 roku

Ronaldo bierze pod uwagę dwie opcje?

Cristiano Ronaldo ma umowę ważną z klubem z Turynu do końca czerwca 2022 roku. Wiceprezydent Starej Damy Pavel Nedved przekonywał ostatnio, że Portugalczyk zostanie na sezon 2021/2022 w Juve. Nie jest to jednak jeszcze przesądzone.

Media we Francji, Hiszpanii i Włoszech przekonują, że były mistrz Europy doszedł do wniosku, że jego czas w Juventusie dobiegł już końca. Tym samym zawodnik myśli o zmianie klubu.

Na dzisiaj wykluczony jest scenariusz związany z przeprowadzką Ronaldo do Man Utd, gdzie niedawno dołączył Jadon Sancho. Niemniej wciąż realny scenariusz zakłada powrót piłkarza do Realu, jeśli sternikom Los Blancos nie uda się pozyskać Kyliana Mbappe.

Za ewentualną ponowną grą Ronaldo w szeregach Królewskich przemawiać może to, że zawodnik ma bardzo dobre relacje z aktualnym opiekunem teamu z Madrytu. Ancelotti to szkoleniowiec, z którym Ronaldo lubi współpracować.

36-latek w poprzedniej kampanii wystąpił łącznie w 44 meczach, strzelając w nich 36 goli. Ronaldo w Realu spędził dziewięć lat, zanim za 117 milionów trafił do Juve latem 2018 roku. W sezonie 2020/2021 został królem strzelców Serie A.

