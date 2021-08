Juventus jest zainteresowany sprowadzeniem Nikoli Milenkovic. Turyńczycy mają jednak konkurencję, gdyż sytuację defensora Fiorentiny monitoruje Tottenham.

Nikola Milenkovic może opuścić Fiorentinę w trwającym oknie transferowym

Serb znalazł się na celowniku Juventusu

Pozyskanie 23-letniego defensora rozważa także Tottenham

Fiorentina może stracić ważne ogniwo

Juventus w sezonie 2021/2022 chce wrócić na szczyt w Serie A. Turyńczycy wiedzą, że do tego potrzebują wzmocnienia kadry. Działacze Bianconerich pracują nad transferami, ale idzie im to bardzo powoli. Między innymi dlatego wciąż do klubu oficjalnie nie wrócił Giorgio Chiellini.

Przez lata Juventus słynął z żelaznej defensywy. W minionej kampanii mniej goli od Juventusu stracił jednak Inter i to mediolańczycy mają najszczelniejszą linię obrony. Giorgio Chiellini i Leonardo Bonucci nie są już jednak najmłodsi, więc w klubie pracują nad znalezieniem ich następców.

Na celowniku Juventusu znalazł się Nikola Milenkovic. Serb to pewny punkt Fiorentiny, która sprowadziła go w 2017 roku za ledwie pięć milionów euro. Portal Transfermartk wycenia go aktualnie na 25 milionów euro, na co z pewnością wpływa fakt, że 23-latek ma kontrakt ważny jeszcze tylko przez roku.

Turyńczycy chcą mieć w swoich szeregach Milenkovica, ale najpierw muszą sprzedać Daniele Ruganiego i Meriha Demirala. To z kolei zwiększa szanse Tottenhamu. Londyńczycy zechcą zakontraktować Serba, jeżeli nie zdołają podpisać umowy z Cristianem Romero. Negocjacje z Atalantą nie są bowiem najłatwiejsze i Argentyńczyk może nie trafić do Premier League.

Czytaj także: Mistrz Ameryki Południowej dołączy do Tottenhamu