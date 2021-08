Paris Saint-Germain dopiero, co ogłosiło transfer z udziałem Lionela Messiego, a media już zastanawiają się nad kolejnymi ruchami w wykonaniu wicemistrzów Ligue 1. Najnowsze doniesienia dziennika AS sugerują, że do ekipy z Francji może trafić Cristiano Ronaldo.

PSG nie zamierza przestawać wzmacniać się tego lata, twierdzi AS

W związku z tym, że niepewna jest przyszłość Kyliana Mbappe w klubie, to jego następcą miałby być Cristiano Ronaldo

36-latkowi wygasa z końcem czerwca przyszłego roku umowa z Juventusem

PSG celuje w byłego Galactico?

Paris Saint-Germain w trakcie trwającego okienka transferowego poczyniło już kilka ciekawych wzmocnień. Klub z Francji dokonał transferów zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Wygląda jednak na to, że paryżanie nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, bo na radarze giganta Ligue 1 jest też reprezentant Portugalii.

PSG wciąż jest poważnie zainteresowane pozyskaniem Ronaldo. Jeśli faktem stanie się, że z klubu na rzecz Realu Madryt odejdzie Kylian Mbappe, to właśnie 36-latek miałby go zastąpić. Portugalczyk ma kontrakt z Juve ważny do końca czerwca 2022. Zawodnik wciąż nie podjął decyzji o przedłużeniu umowy, co sprawia, że media analizują różne scenariusze.

Najnowsze sugestie wskazują, że wielokrotni mistrzowie Serie A mogą zdecydować się na sprzedaż CR7, nie chcąc ryzykować utraty piłkarza na zasadzie wolnego transferu. Dzisiaj Ronaldo mógłby dać Juve zysk w postaci mniej więcej 20 milionów euro. Ponadto zniknąłby z listy płac, zarabiając rocznie ponad 30 milionów euro.

Gdyby portugalski zawodnik na nieco ponad rok przed mundialem w Katarze trafił do PSG, to tworzyłby bez wątpienia niezwykły tercet ofensywny. W stołecznej ekipie są już przecież Messi i Neymar. W związku z tym PSG miałoby skład, który spokojnie można by określać mianem dream teamu.

