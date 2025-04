PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Ronald Araujo zamieni się klubami z Luisem Diazem?

Mimo że Ronald Araujo przedłużył kontrakt z Barceloną do 30 czerwca 2031 roku, to zmiana otoczenia przez 26-letniego stopera podczas najbliższego letniego okienka transferowego wcale nie jest wykluczona. Mierzący 192 centymetry defensor wzbudza bowiem spore zainteresowanie, a w ekipie Dumy Katalonii, z uwagi na dużą konkurencję, nie ma pewnego miejsca w podstawowym składzie. 21-krotny reprezentant Urugwaju jest łączony m.in. z Liverpoolem, który chce wzmocnić linię obrony.

Z drugiej strony FC Barcelona od dawna monitoruje sytuację skrzydłowego drużyny The Reds – Luisa Diaza. Dlatego między stronami może dojść do wymiany zawodników – donosi hiszpański portal “Relevo.com”. Jak dodaje wspomniany serwis, takie plotki krążą w kuluarach już od jakiegoś czasu i choć nikt jeszcze tego nie potwierdził, to tak samo nie byliśmy świadkami zdementowania tych informacji. 28-letni Kolumbijczyk na Camp Nou zapewne rywalizowałby o wyjściową jedenastkę z Raphinhą.

Niewykluczone więc, że nadchodzącego lata Ronald Araujo zamieni się miejscami z Luisem Diazem. Nie wiadomo, czy któraś ze stron musiałaby dopłacić do interesu. Jeśli kluby zgodzą się na taki układ, to być może dojdzie do zwykłej wymiany, ponieważ wartości rynkowe obu gwiazd są porównywalne. Warto nadmienić, że zarówno piłkarze Barcelony, jak i zawodnicy Liverpoolu są liderami w swoich ligach. Ekipa Czerwonych posiada kilkanaście punktów przewagi na drugim Arsenalem, pewnie zmierzając po mistrzostwo.