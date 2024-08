Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku o krok od Napoli. Zaawansowane rozmowy

Chelsea podczas trwającego letniego okienka transferowego chce pozbyć się Romelu Lukaku, którego Enzo Maresca nie widzi w składzie. 31-letni napastnik od kilku tygodni jest poważnie łączony z przenosinami do Napoli i wszystko wskazuje na to, że hitowa przeprowadzka etatowego reprezentanta Belgii do Neapolu ostatecznie dojdzie do skutku.

Rozmowy między Włochami a Anglikami nie są łatwe, ale wygląda na to, że strony są już o krok od zawarcia porozumienia. Przynajmniej tak twierdzi Fabrizio Romano, który w poniedziałek przekazał najnowsze informacje w sprawie przyszłości Romelu Lukaku. Wynika z nich, że negocjacje na linii Napoli – Chelsea właśnie wkraczają w decydującą fazę.

Poprzednia oferta włodarzy Azzurrich opiewała na 25 milionów euro i została odrzucona przez władze The Blues. To oznacza, że klub ze Stadio Diego Armando Maradona zgodził się zapłacić za 31-latka nieco większe pieniądze. Przypomnijmy, że w drugą stronę może powędrować Victor Osimhen, lecz transakcje nie są ze sobą powiązane.

Romelu Lukaku bardzo dobrze zna włoskie boiska, ponieważ w ostatnim sezonie przebywał na wypożyczeniu w Romie, a wcześniej z powodzeniem grał dla Interu Mediolan. Mierzący 191 centymetrów wzrostu zawodnik kompletnie nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań na Stamford Bridge, ale trzeba powiedzieć, że w Serie A nigdy nie zawodził.

Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową belgijskiego atakującego na 30 milionów euro. Londyńczycy liczą więc na podobny zarobek z jego sprzedaży.

Warto dodać, że Napoli zaliczyło wpadkę w 1. kolejce Serie A, przegrywając 0:3 z Hellasem Verona. Ten mecz pokazał, że zespół Antonio Conte potrzebuje wzmocnień.