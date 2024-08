fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku odejdzie do Napoli? Chelsea musi odpowiedzieć na ofertę

Romelu Lukaku miniony sezon spędził na wypożyczeniu w AS Romie. Po raz kolejny potwierdził, że w Serie A czuje się najlepiej, tym razem notując liczby w postaci 13 bramek oraz 3 asyst. Rzymianie chcieli go zatrzymać, ale nie byli w stanie sprostać żądaniom finansowym Chelsea, więc wycofali się z rozmów o dalszej współpracy. Od początku letniego okienka trwały zatem poszukiwania nowego klubu dla Lukaku, który w Londynie nie miał przyszłości. On sam nie chciał zostać w tym klubie, a i władze miały zupełnie inny plan na skompletowanie ofensywy.

Po Lukaku jakiś czas temu zgłosiło się Napoli, które latem objął Antonio Conte. Zapragnął on mieć w swoich szeregach Belga, z którym zdobywał mistrzostwo Włoch za czasów Interu Mediolan. Miał on tym razem zastąpić łączonego z wielkim transferem Victora Osimhena. Między klubami toczyły się rozmowy dotyczące ewentualnej transakcji i jej warunków. Napoli deklarowało, że ma określony budżet, który może przeznaczyć na nowego napastnika.

Gianluca Di Marzio informuje, że wreszcie na stole Chelsea pojawiła się oficjalna oferta. Napoli proponuje wypożyczenie warte 5 milionów euro z późniejszym obowiązkiem wykupu za 25 milionów euro. W ten sposób nie muszą czekać na sprzedaż Osimhena, aby móc pozyskać Lukaku. Włosi czekają na odpowiedź ze strony Chelsea, która jeszcze rozważa możliwe opcje. Belgijski snajper jest nastawiony na przeprowadzkę do Neapolu.