IMAGO / Łukasz Skiwiot / Newspix Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara w przyszłym roku trafi do Wolfsburga

Wilki mają możliwość sprowadzenia polskiego bramkarza już w styczniu

Niemcy zapłacą Kopenhadze 13,5 mln euro

Grabara przeniesie się do Bundesligi za ponad 10 mln euro

W mediach informacja na temat transferu Kamila Grabary pojawiła się kilka dni temu. W środę zarówno FC Kopenhaga, jak i Wolfsburg potwierdziły osiągnięte porozumienie. Polak do Bundesligi przeniesie się latem przyszłego roku, choć Wilki mogą według umowy sprowadzić Grabarę już w styczniu.

Jak informuje Fabrizio Romano Wolfsburg zapłaci za Grabarę 13.5 miliona euro. Włoski ekspert zaznaczył jednak, że 20 procent tej kwoty trafi do Liverpoolu, który sprzedając Polaka do Kopenhagi wynegocjował sobie taki zapis w umowie.

Grabara trafił do drużyn młodzieżowych Liverpoolu w 2016 roku z Ruchu Chorzów. Zawodnikiem The Reds był do 2021 roku, gdy na zasadzie transferu definitywnego za około 6 mln euro przeniósł się do Kopenhagi. Jednak podczas pobytu na Anfield Road Polak był kilkukrotnie wypożyczany do Aarhaus oraz Huddersfield.

