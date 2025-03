AS Roma rozgląda się za nowym defensorem. Na celowniku Giallorossich znalazł się Noahkai Banks z Augsburga. Utalentowany Amerykanin w rozmowie z "Bild" potwierdził zainteresowanie Włochów.

marco iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Romy

Noahkai Banks potwierdza zainteresowanie Romy

AS Roma w obecnym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. Idealnie świadczy o tym fakt, że Giallorossich w trwającej kampanii mieli aż trzech trenerów. Obecnie szkoleniowcem drużyny jest Claudio Ranieri. Władze stołecznego klubu chcą zapomnieć już o trwających rozgrywkach Serie A i rozglądają się za transferami, które będą mogli dopiąć w nadchodzącym letnim okienku.

Ostatnio Florian Plettenberg ze „Sky Sport Deutschland” poinformował, że AS Roma znalazła w Bundeslidze odpowiedniego kandydata do wzmocnienia defensywy. W kręgu zainteresowań Giallorossich znalazł się Noahkai Banks, który na co dzień reprezentuje barwy Augsburga. Tymczasem na łamach dziennika „Bild” ukazał się wywiad z Amerykaninem, który potwierdził zainteresowanie Włochów.

– Kiedy pierwszy raz usłyszałem o zainteresowaniu Romy, był to dla mnie wielki zaszczyt. Fakt, że trener Claudio Ranieri osobiście się ze mną skontaktował, był świetny. Ale ostatecznie jestem zawodnikiem FC Augsburg i wiem, że klub ma wobec mnie wielkie plany – powiedział utalentowany obrońca.

Noahkai Banks dopiero zbiera doświadczenie w seniorskiej piłce. 18-latek dotychczas rozegrał siedem spotkań w koszulce pierwszego zespołu Augsburga. Warto podkreślić, że Amerykanin jest wychowankiem tego zespołu.