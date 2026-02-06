Roma pożegna bramkarza. Polak wyżej w hierarchii?

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Radosław Żelezny

Devis Vasquez odejdzie z Romy. Urosną notowania Radosława Żeleznego?

AS Roma w obecnym sezonie spisuje się na miarę oczekiwań. Duża w tym zasługa Gian Piero Gasperiniego. Od pierwszego meczu pod wodzą nowego trenera, Giallorossi grają swój futbol. Dziś prawdopodobnie największą gwiazdą w stołecznym zespole jest Mile Svilar. Rzymianie mogą być spokój o obsadę bramki, ale tej zimy dojdzie do zmian na tej pozycji.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że AS Roma lada moment pożegna bramkarza. Z klubem ma rozstać się tymczasowo Devis Vasquez. Kolumbijczyk przeniesie się w ramach półrocznego wypożyczenia do Besiktasu. Ten ruch transferowy może mieć duże znaczenie dla Polskich kibiców. Otóż Radosław Żelezny może tym samym być wyżej w hierarchii golkiperów u Gian Piero Gasperiniego.

Radosław Żelezny obecnie jest bramkarzem numer cztery w AS Romie. Polak miał już okazję zasiadać na ławce rezerwowych seniorskiej drużyny Giallorossich, kiedy z gry wypadał starszy kolega. Teraz 19-latek może częściej pojawiać się w protokole meczowym Serie A po odejściu Devisa Vasqueza.

Radosław Żelezny przed sezonem dołączył do AS Romy. Do tej pory 19-letni bramkarz był związany z młodzieżowymi zespołami Juventusu. Polak na włoskich boiskach występuje już cztery lata.