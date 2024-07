Roma może się wzmocnić kosztem Juventusu

Juventus jest w trakcie przygotowań do nowego sezonu. W klubie trwają natomiast prace nad budową kadry. Filippo Biafor z Il Tiempo przekazał wieści na temat Matiasa Soule.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Matias Soule

Matias Soule może zamienić Juventus na Romę

Juventus tego lata nie jest na razie wybitnie aktywny, jeśli chodzi o transfery przychodzące. Jak na razie Bianconerich wzmocnili: Douglas Luiz, Khephren Thuram i Michele Di Gregorio. Więcej działo się, jeśli chodzi o transfery z klubu. Możliwe, że kolejnym graczem, który zakończy współpracę z Juve, będzie Matias Soule. Wieści w sprawie przekazał dziennikarz Filippo Biafor z Il Tiempo.

Źródło przekonuje, że zawodnikiem Juventusu poważnie jest zainteresowana AS Roma. Klub z Rzymu już wystosował ofertę w wysokości 25 milionów euro. Jeśli transakcja stanie się faktem, to Argentyńczyk będzie mógł wpisać do swojego CV kolejny klub.

Soule w ostatniej kampanii bronił barw Frosinone Calcio, do której był wypożyczony z Juve. Zakończył sezon z bilansem jedenastu trafień na koncie i trzech asyst, na co potrzebował 39 meczów. Niezłe statystyki mają jednocześnie wpływ, że chętnych na pozyskanie zawodnika nie brakuje. Nie tylko Roma zainteresowała się Soule, ale również Leicester City.

21-letni zawodnik ma kontrakt ważny z klubem z Turynu do końca czerwca 2026 roku. Ofensywny zawodnik ma już też za sobą debiut w reprezentacji Argentyny, w której jak na razie zaliczył tylko jedno spotkanie, zdobywając w nim bramek. Jeśli faktem stałby się transfer z udziałem Soule do Romy, to jego mógłby o miejsce w składzie rywalizować z Joao Costą czy Ole Solbakkenem.

