Roma i Juventus wreszcie osiągnęli porozumienie ws. transferu młodego talentu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Matias Soule

Soule wkrótce zostanie zawodnikiem AS Romy

AS Roma musiała stoczyć zaciętą walkę z Leicester City o podpis 21-letniego argentyńskiego napastnika, który w zeszłym sezonie imponował na wypożyczeniu w Frosinone. Juventus początkowo chciał sprzedać zawodnika za granicę, ale Soule był zdeterminowany, aby dołączyć do drużyny prowadzonej przez Daniele De Rossiego.

Roma jest na wczesnym etapie nowego projektu pod wodzą Daniele De Rossiego. Klub niedawno ogłosił ambitne plany dotyczące nowego stadionu, co świadczy o ich skoncentrowanym podejściu i ambitnych planach pod kierownictwem rodziny Friedkinów, którzy zrezygnowali z przejęcia Evertonu.

Według Fabrizio Romano, Roma zgodziła się zapłacić Juventusowi 26 milionów euro z dodatkowym 4-milionowym bonusem, z którego połowa jest łatwo osiągalna, a druga połowa nieco trudniejsza do spełnienia. Dodatkowo, do umowy dołączona zostanie klauzula o 10% od przyszłej sprzedaży zawodnika.

Agent Soule przebywa obecnie w Rzymie, aby sfinalizować szczegóły kontraktu, który już został ustnie uzgodniony. Gdy tylko wszelkie formalności zostaną dopełnione, nastąpi zaplanowanie testów medycznych przed transferem, donosi Gianluca Di Marzio.

Matias Soule, młody i utalentowany napastnik, ma potencjał, aby stać się kluczowym graczem w nowej erze Romy. Jego umiejętności i zaangażowanie mogą znacząco przyczynić się do sukcesów drużyny w nadchodzących sezonach. Argentyńczyk dążył do transferu do Romy, by móc występować u boku swoich rodaków: Paulo Dybali i Leandro Paredesa.

Zobacz również: Barcelona obawia się zagrożenia ze strony PSG. Liczy na dobrą wolę gwiazdy