Roma chce sprowadzić piłkarza Atletico Madryt. Transferowe domino

AS Roma włączyła się do zabawy na rynku transferowym, która może wywołać transferowe domino. Jak donosi La Gazzetta dello Sport w Rzymie chcą sprowadzić Matteo Ruggeriego. Taki ruch może spowodować, że dwóch kolejnych piłkarzy również zmieni klub.

Federico Proietti / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Ruggeri w Romie może wywołać transferowe domino

AS Roma pod koniec zimowego okna transferowego będzie chciała sprowadzić jeszcze jednego nowego zawodnika. Do tej pory na Olimpico trafiło trzech piłkarzy, ale każdy z nich to gracz ofensywny: Robinio Vaz, Donyell Malen i Lorenzo Venturino. Według najnowszych doniesień pion sportowy zaplanował jeszcze wzmocnienie defensywy, a konkretnie pozycji lewego obrońcy.

Z informacji przekazanych przez La Gazzetta dello Sport wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Matteo Ruggeri. Tego zawodnika w Serie A kibice doskonale znają. To wychowanek Atalanty, w której grał jeszcze w poprzednim sezonie. Latem ubiegłego roku przeniósł się do Atletico Madryt, gdzie jest tylko rezerwowym. W La Liga rozegrał 14 meczów, ale na boisku spędził tylko 864 minuty.

Roma jest nastawiona, żeby ściągnąć go z powrotem do Włoch. Niemniej jednak Atletico zgodzi się na sprzedaż tylko wtedy, jeśli znajdzie odpowiedniego następcę. Czasu do zamknięcia okienka pozostało bardzo mało. Co ciekawe, Ruggeri w Romie spowodowałby transferowe domino na pozycji lewego obrońcy. Źródło twierdzi, że jeśli Włoch trafi do Giallorossich, to skrócone zostanie wypożyczenie Kostasa Tsimikasa. Powrót do Liverpoolu miałby sprawić, że otwarte zostaną drzwi dla Andy’ego Robertsona, aby odszedł do Tottenhamu.