Choć saga związana z odejściem Bernardo Silvy z Manchesteru City wraca co roku, tym razem wydaje się, że może wreszcie znaleźć koniec. Francuskie media obawiają się, że Paris Saint-Germain może mieć niespodziewane kłopoty przy próbie sprowadzenia reprezentanta Portugalii.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bernardo Silva od kilku lat pozostaje marzeniem dla FC Barcelony i Paris Saint-Germain

Media ponownie skupiły się na 29-latku, który niebawem postara się o odejście z Manchesteru City

Według francuskich mediów, rodzina piłkarza wolałaby przenieść się do stolicy Katalonii

Nie tylko kwestie sportowe będą ważne przy transferze Bernardo Silvy

Temat możliwego odejścia Bernardo Silvy z Manchesteru City wraca przynajmniej co roku. Każdego lata wydaje się, że ofensywny pomocnik jest blisko transferu, ale ostatecznie pozostaje na Etihad Stadium. Rzecz jasna, jednym z głównych problemów stojących na drodze jest cena. Obywatele ani myślą oddawać swojego podopiecznego za bezcen, a kwota oscylująca wokół 60 milionów euro przerastała możliwości FC Barcelony. Teraz Blaugrana również pozostaje jednym z faworytów do powalczenia o reprezentanta Portugalii. Ostatnio na ten temat wypowiadał się nawet Joao Felix. Wyznał, że kolega z kadry narodowej wypytywał go o życie w Barcelonie.

Na te słowa zwrócili uwagę dziennikarze Le10Sport. Według nich rodzina Silvy preferowałaby przenosiny do stolicy Katalonii, a nie do Paris Saint-Germain. A to przecież dwa kluby najczęściej łączone z 29-latkiem. Jeżeli te doniesienia okażą się prawdziwe, nie po raz pierwszy specyficzny klimat miasta da korzyść Blaugranie. Przy okazji swoich transferów o tym niewątpliwym plusie gry dla mistrzów Hiszpanii wspominali choćby Robert Lewandowski czy Ilkay Guendogan.

Bernanrdo Silva rozegrał w tym sezonie 38 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dziewięć bramek i pięć asyst.

