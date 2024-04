Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal to kolejna wielka nadzieja fanów FC Barcelony

Młody skrzydłowy udzielił wywiadu, w którym podkreślił, że marzy o pozostaniu Xaviego Hernandeza

Do tego wyjawił idealny dla siebie scenariusz nadchodzącego meczu z Paris Saint-Germain

“Chcę zostać legendą Barcelony”

Niezwykły sezon rozgrywa Lamine Yamal. Najmłodszy debiutant w historii FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii zdążył już pobić też kilka innych rekordów. Dziś uznawany jest za jedną z największych gwiazd swojej drużyny, a ta ma nadzieję zbudować na wychowanku przyszłość. Na ten moment piłkarz ma taki sam plan.

– Zostały mi dwa lata umowy. kibicom powiedziałbym, by zachowali spokój. Chcę zostać legendą Barcelony – powiedział w rozmowie z Mundo Deportivo. Jak zareagował na słowa Joana Laporty o tym, że odrzucił za Yamala ofertę opiewającą na 200 milionów euro? – Byłem zadowolony. To pokazuje, jak wiele pracy wkładam w to, co robię – odrzekł sam zainteresowany.

Młodziutki Hiszpan nie ukrywa też swoich odczuć w kwestii przyszłości Xaviego Hernandeza.

– Byłbym zachwycony, gdyby został. Mając 16 lat nie chodzę do biur klubowych, ale trener wie, że wszyscy chcemy jego pozostania – powiedział jednoznacznie.

Na koniec dał też swoje predykcje na nadchodzący, kluczowy mecz z Paris Saint-Germain. “Wygramy 1:0, a ja strzelę bramkę” – stwierdził z pewnością siebie nastolatek.

Yamal rozegrał w tym sezonie już 40 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich sześć bramek i siedem asyst.

Zobacz też: Świetne wieści dla FC Barcelony. To miała być tajemnica.