Kylian Mbappe może nie być jedynym zawodnikiem, który latem trafi do Realu Madryt z Paris Saint-Germain. RMC Sport podaje, że także młody brat gwiazdy reprezentacji Francji może zasilić szeregi ekipy z Hiszpanii.

fot. Imago / Sebastian Frej Na zdjęciu: Ethan Mbappe

Latem najpewniej zakończy się saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe

RMC Sport przekazał, że nie tylko gwiazda reprezentacji Francji zasili Królewskich z Paris Saint-Germain

Klub z Hiszpanii miał powiedzieć tak na zapytanie rodziny Mbappe

Młodszy brat Mbappe także zamieni PSG na Real Madryt

Kylian Mbappe wygląda na to, że wkrótce zmieni pracodawcę. Francuz ma dołączyć do drużyny z La Liga na zasadzie wolnego transferu. Tymczasem w mediach we Francji pojawiły się ciekawe doniesienia.

RMC Sport przekazuje, że rodzina Mbappe poprosiła, aby Real Madryt podpisał również kontrakt z młodszym bratem gwiazdy reprezentacji Francji – Ethanem. Zarząd ekipy z Madrytu podobno zgodził się na taką transakcję.

Informacje w sprawie przekazał dziennikarz Eduardo Inda. Źródło przekazało, że sternicy Realu przez pewien czas zastanawiali się nad zapytaniem rodziny Mbappe. Finalnie zgodził się na takie rozwiązanie.

17-latek w tej kampanii zaliczył minute w Ligue 1. Na boisku pojawił się w spotkaniu 17. kolejki ligi francuskiej w spotkaniu przeciwko Metz. Ogólnie rozegrał też sześć spotkań w Lidze Młodzieżowej UEFA oraz dwa razy wchodził jako rezerwowych s meczach pucharowych PSG.