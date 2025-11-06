Rodrygo znów na celowniku giganta. Real straci go już zimą?!

Rodrygo jest tylko rezerwowym w Realu Madryt. Ponownie łączy się go z transferem, do którego może dojść zimą. Angielski gigant przymierza się do walki o gwiazdora.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Rodrygo

Tottenham zgłosi się po gwiazdę Realu?

Rodrygo latem zastanawiał się nad przyszłością na Santiago Bernabeu. Xabi Alonso nie gwarantował mu gry w wyjściowym składzie, a poważne zainteresowanie wykazywał chociażby Manchester City. Ostatecznie nie zdecydował się na transfer i być może szybko tego pożałował, bowiem w Realu Madryt pełni tylko rolę rezerwowego. Tylko trzy razy zagrał od pierwszej minuty, znacznie częściej wchodząc na murawę z ławki. Nie zdobył jeszcze choćby gola, a swoje występy przypieczętował jedynie dwoma asystami w Lidze Mistrzów.

Choć Brazylijczyk ma wyraźne problemy, wciąż może liczyć na zainteresowanie ze strony angielskich klubów. Tottenham zdecydował, że to jeden z najpoważniejszych kandydatów do wzmocnienia ofensywy i ma po niego ruszyć już podczas zimowego okienka. Jeśli jego sytuacja w Madrycie nagle się nie zmieni, sam gwiazdor też może skłaniać się ku odejściu.

Koguty są otwarte na transfer Rodrygo zimą lub dopiero po sezonie. Wiele zależy od nastawienia Realu oraz wyceny Brazylijczyka. Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się o kwocie w okolicach 100 milionów euro, ale trwająca kampania z pewnością nie wpływa pozytywnie na jego wartość rynkową.

Dla Tottenhamu wzmocnienie ofensywy to główny cel na najbliższy okres. Sprowadzony z Lipska Xavi Simons się nie sprawdza, więc potrzebuje rywala do miejsca w składzie.