Rodrygo zdecydował, że nie ma zamiaru opuszczać Realu Madryt i przenosić się do Liverpoolu ani Manchesteru City. To przełom ws. Brazylijczyka, o którym poinformował serwis "OKDiario".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Rodrygo, Real Madryt

Rodrygo zostanie w Realu Madryt, odrzucił zainteresowanie Liverpoolu

Rodrygo to bez cienia wątpliwości jeden z tych graczy, który w ostatnim czasie wzbudzał wiele zainteresowania ze strony kilku czołowych klubów w Europie. Przede wszystkim gwiazdor Realu Madryt znalazł się na celowniku Liverpoolu, który liczy na to, że to właśnie Brazylijczyk będzie następcą Mohameda Salaha. Poza tym skrzydłowy jest także na radarze Manchesteru City, który chce wzmocnić kadrę przed nowym sezonem.

Okazuje się jednak, że Rodrygo już podjął zaskakującą decyzję ws. swojej przyszłości. Według serwisu “OKDiario”, Rodrygo zdecydował, że chce pozostać w Realu Madryt w kolejnym sezonie. Tym samym nie ma zamiaru przenosić się do Liverpoolu ani Manchesteru City. Brazylijczyk jest bowiem szczęśliwy w klubie ze stolicy Hiszpanii i dobrze czuje się w zespole, w którym chce kontynuować swoją karierę.

WIDEO: Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź

Rodrygo w tym sezonie rozegrał dla Realu Madryt 41 spotkań, w których zdobył 13 bramek oraz zanotował osiem asyst. 24-letni skrzydłowy rodem z Brazylii na koncie ma prawie 260 występów dla Królewskich i blisko 70 trafień. Serwis “Transfermarkt” wycenia go obecnie na 100 milionów euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

