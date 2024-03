Rodrygo łączony z transferem. Real Madryt jest pewny

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo obniżył loty w ostatnich tygodniach

Media zaczęły łączyć piłkarza z transferem do innego klubu

Real Madryt wierzy, że zawodnik zażegna kryzys

Real Madryt wierzy, że Rodrygo zażegna kryzys

Rodrygo nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Brazylijczyk w poprzednich jedenastu meczach ligowych zdobył tylko jedną bramkę, co zaczyna nieco niecierpliwić sztab szkoleniowy Królewskich. W dodatku w mediach zaczęły się pojawiać informacje o ewentualnym transferze piłkarza. Niektórzy dziennikarze spekulowali, że przyjście Kyliana Mbappe zachęci Real Madryt do sprzedaży 23-latka.

Wszystkie informacje o odejściu Rodrygo dementuje serwis Defensa Central. Według tego źródła Real Madryt absolutnie nie ma zamiaru sprzedawać zawodnika i wierzy, że niedługo Brazylijczyk zażegna kryzys.

– To bardzo dobry zawodnik i świetny chłopak, w przyszłym roku z pewnością zdobędzie więcej goli – płynie przekaz z obozu Królewskich.