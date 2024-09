Manchester City zareagował na zainteresowanie Realu Madryt ich kluczowym zawodnikiem. Jak twierdzi portal The Athletic Rodri ma otrzymać niebawem nowy kontrakt.

Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Rodri otrzyma nowy kontrakt w Man City, Real Madryt wciąż liczy na transfer

Real Madryt w trakcie ostatniego okna transferowego nie wydał ogromnych kwot na nowych zawodników. Zaoszczędzone pieniądze pozwolą im na większą swobodę w przyszłe lato. Jak wiadomo Florentino Perez w 2025 roku ma zamiar przeprowadzić kilka ciekawych wzmocnień. Nie jest tajemnicą, że jednym z głównych założeń na następne letnie okno będzie transfer Alphonso Daviesa. Natomiast w Madrycie marzą również o innej gwieździe. Od dłuższego czasu z Królewskimi łączony jest Rodri.

O przeprowadzce Rodriego na Santiago Bernabeu zaczęto mówić podczas Mistrzostw Europy 2024. Reprezentanta Hiszpanii na transfer do Realu Madryt namawiał m.in. Dani Carvajal. W związku z coraz większym zainteresowaniem 28-latkiem Manchester City postanowił odpowiednio zareagować. Sam Lee z portalu The Athletic poinformował, że Obywatele chcą jak najszybciej przedłużyć kontrakt z zawodnikiem. Nowa umowa ma być nie tylko lukratywna, ale również długoterminowa.

Warunki nowego kontraktu w Manchesterze City nieco odstraszyły Królewskich. Zdaniem dziennikarza Real Madryt, choć wciąż pozostaje zainteresowany Rodrim, to nie ma zamiaru oferować mu takiego wynagrodzenia jak The Citiziens. Drugą przeszkodą są natomiast oczekiwania angielskiego klubu. Florentino Perez nie jest optymistycznie nastawiony do wydania kwoty, której oczekuje Manchester.