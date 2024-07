Rio Ferdinand na swoim kanale YouTube "Five" zaapelował do kierownictwa Manchester United. Legenda "Czerwonych Diabłów" prosi, żeby na Old Trafford trafił Leny Yoro z Lille.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Rio Ferdinand

Rio Ferdinand: Leny Yoro, proszę przyjdź do Manchesteru United

Manchester United w letnim okienku transferowym planuje wzmocnić obronę. To właśnie ta pozycja w ubiegłym sezonie wyrządziła mnóstwo krzywdy Erikowi ten Hagowi. Jednym z zawodników, znajdujących się na liście życzeń „Czerwonych Diabłów”, jest Leny Yoro. Jednak zawodnik Lille również jest obiektem zainteresowanie Realu Madryt.

Na swoim kanale Youtube „Five” Rio Ferdinand postanowił poruszyć temat młodego Francuza. Legenda Manchesteru United zaapelowała do piłkarza, a także do kierownictwa z Old Trafford. 45-latek poprosił Leny’ego Yoro o przyjście do „Czerwonych Diabłów”, natomiast władze klubu o dokonanie tego transferu.

– Myślę, że to Real Madryt sprowadzi Leny’ego Yoro zamiast Williama Saliby. Chciałbym natomiast, żeby trafił do Manchesteru United. Jeśli nas oglądasz Leny Yoro, to przyjdź proszę do Manchesteru United. Proszę, aby Manchester United złożył ofertę i proszę o jej zaakceptowanie. Potencjał tego dzieciaka jest wyższy niż kogokolwiek innego, wliczając w to Salibę. Pod względem fizycznym Yoro nie jest jeszcze rozwinięty, ale to inny typ środkowego obrońcy. Jest szybki, stara się przebijać do przodu, potrafi grać, jest wysoki i mobilny – powiedział Rio Ferdinand, cytowany przez serwis.

Najnowsze informacje w sprawie Leny’ego Yoro natomiast przekazał Nabil Djellit. Francuski dziennikarz zdradził, że Manchester United złożył ofertę w wysokości 50 milionów euro za młodego defensora. Została ona zaakceptowana przez Lille, bowiem „Czerwone Diabły” zaoferowały więcej niż Real Madryt. Priorytetem dla zawodnika jest jednak przeprowadzka do Hiszpanii.

Sprawdź także: Rashford wrócił do treningów w Man Utd. Chce pokazać, że Southgate popełnił błąd